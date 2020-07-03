遠傳電信 3日5G開台，總經理井琪表示，遠傳5G推出多元方案鼓勵用戶升級5G服務，目標在三年內拼4G用戶升級成為5G用戶的轉換率達50%。

井琪強調，遠傳發揮夢幻頻譜組合優勢，為消費者打造頭等5G全網體驗，優先涵蓋六都商圈和人口稠密區，預計2020年底前建設4,000餘站，覆蓋率達全台50%人口，同時也善用大數據分析，全方位了解客戶，提供包含電商、行動金融服務、影音和電競娛樂、以及其他加值服務與個人化推薦的5G行動生活圈。

遠傳董事長徐旭東表示，同樣是5G吃到飽，遠遠傳提供的是頂級魚肚位置頻譜，相較於魚頭或魚尾位置吃到飽，消費者付同樣的價格，要選當然選最好的。

「遠傳心5G」資費方案，從月付599元到2,699元共分七個級距，消費者可依用量自行選擇，強調吃很好、吃很飽、且服務多元豐富。

遠傳說，「遠傳心5G」資費設計讓用戶無痛升級，月付599元起就能享有遠傳4G+5G高速網路，月付1,399元起更可享5G上網吃到飽。點習慣4G吃到飽的用戶，可以選擇月付999/1199元方案，5G方案流量用畢之後，還可繼續享受「4G高速上網吃到飽」，不但過去的上網習慣完全不受影響，更能體驗遠傳優質且高效率的5G網路。

(工商 )