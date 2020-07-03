連摃41期的威力彩，已史上第三長連摃，7月6日頭獎上看13億元，今年最高的頭獎；另外，端午節大樂透百組百萬元加碼，還有34組未開出，將在今（3）日繼續開出！

連摃期數高達41期的威力彩，6日頭獎上看13億元，依據台灣彩券統計，威力彩從97年1月22日威力彩上市起，最長連摃期數為107年11月5日連摃47期開出的威力彩頭獎16.5億元。史上最長的連摃次數連摃47期，該期頭獎出現在107年11月5日，頭獎金額是16.51億元，一注獨得；第二長連摃出現在108年08月，因此，此次為第三長的連摃，因此，依照過去的歷史經驗推估，頭獎得主應快現身！

台灣彩券表示，此次威力彩是繼去（108）年8月12日開出20.5億元頭獎以來，睽違10個月後首度出現超過10億元的高額頭獎。

大樂透端午「100組100萬元」加碼活動，截至6月30日已實施7期開獎，共送出66組100萬元獎項，其中58組為1注獨得100萬元獎金，6組為2注均分，2組為3注均分，總中獎注數共計76注，目前還有34組未開出，今（3）日續開獎。大樂透端午「100組100萬元」加碼活動即將於7月10日落幕，今日為倒數第3次的開獎。另外，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果也持續加碼中，該加碼活動只到7月10日止。

台灣彩券也提醒民眾購買彩券應量力而為，切莫因為過度投注而影響正常生活。

(工商 )