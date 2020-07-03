遠傳電信3日正式宣布「遠傳心5G」開賣。遠傳董事長徐旭東表示，台灣在這星期正式邁入5G時代，遠傳5G一路超前部署，肯投資、肯建設，且遠東集團橫跨各涵蓋食衣住行育樂各個產業，5G應用將最貼近市場需求、種類最多元豐富，

「遠傳心5G」早已準備就緒，徐旭東說，選擇3日開賣是這週唯一的黃道吉日，並且「好酒沉甕底」。遠傳憑藉著頻譜優勢，不僅讓用戶以4G價格升級5G網路頭等體驗，更獨家推出5G方案流量用畢後繼續享受4G高速吃到飽的優惠，無論用量高低的用戶，皆可安心享受遠傳的頂級網路。搭配最新5G旗艦機款，最高現折近35,000元，三星GALAXY S20直接0元帶走。

開賣日，遠傳不但邀請近百家5G生態圈策略合作夥伴共襄盛舉，徐旭東也與遠東集團全台七大百貨的5G體驗館，以及全台遠傳門市同步連線，邀請消費者一同迎接遠傳5G新時代。全台300多家遠傳門市也設有5G服務體驗區，讓消費者都能體驗遠傳在3.5GHz頂級魚肚好位置的80mhz大寬頻，加上原有的4G「夢幻旗艦」頻譜所打造的5G全網體驗、以及全新的5G服務。

遠傳5G開賣還特別請來遠東飯店廚藝總監現燒頂級魚肚料理，由徐旭東邀請交通部長林佳龍、NCC主委陳耀祥、經濟部工業局長呂正華一同品嘗，藉此象徵遠傳將透過最鮮嫩美味的5G頂級魚肚頻段和夢幻旗艦頻譜，帶來頭等5G全網體驗。

(工商 )