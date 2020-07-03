新冠肺炎疫情對台北市商辦沒有顯著衝擊，據戴德梁行統計顯示，截至2020年第二季，台北市A級辦公大樓空置率為4.4%，較上季下降0.4個百分點，空置率創10年新低。而A樓辦公大樓租金較上季上漲0.6%，全市平均租金來到每月每坪2,600元，創10年新高。由於因A級辦公大樓持續缺貨，預估短期內租戶取而代之轉向進駐共享辦公室。

受疫情影響，逛街購物人潮減少。戴德梁行指出，第2季西門商圈空置率變動最為顯著，上升5個百分點，因觀光人數銳減使西門商圈業種重新洗牌，少了旅客消費支撐，除美藥妝店接連出走外，伴手禮店紛紛撤離。中山南京商圈及忠孝商圈空置率僅微幅上升約1個百分點，站前商圈空置率則無變動。受疫情影響，商圈租金有部分調降情形，但租金優惠僅止於疫情期間，並未以長期降租方式作調整。

第2季投資市場交易額為新台幣138.2億元，交易額較上季略增3.1%，和去年同期相比則大幅減少59.7%。交易集中於台北市、新北市及台中市，三地交易額合計佔總額的64.3%。戴德梁行說，本季買盤均為國內資金，以自用為主佔79.5%，科技業仍持續購置廠房與廠辦大樓以因應未來營運所需，本季廠房交易佔53.6%，包括英特盛科技以17.7億元買下中科后里園區廠房，怡華實業以10.6億元買下台南市新化區廠房，與神基科技以10.3億元購入桃園龜山工業區廠房，廠辦大樓佔26.5%，最大宗成交個案為萬海航運以21.2億元購入今年下半年即將完工之長虹新世代科技大樓A棟，作為總部。

(時報資訊)