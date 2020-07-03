美股周四收紅帶動亞股今（3）日開高，台股資金行情續旺，加權指數開高後站上11900點關卡、一度大漲128.45點，隨後漲勢收斂拉回後再度向上穩揚。櫃買指數震盪相對較大，開高後一度拉回翻黑，惟隨即止跌穩步回升，雙雙收於今日相對高點。

終場加權指數大漲104.02點、收於11909.16點，站上鼠年開紅盤以來高點，成交量略為放大至2160.69億元。本周大漲248.49點，周線連4紅。櫃買指數終場上漲1.35點、收於166.50點，創2007年11月8日以來近12年8個月新高，成交量放大至875.74億元。

觀察盤面各類股表現，以半導體股上漲2.16％領漲，電子零組件、電子、化工、造紙漲逾1％居次，金融類股穩揚0.59％。汽車股開高走低、收跌1.25％最弱，油電燃氣下跌0.92％，通信網路、觀光、電器電纜、貿易百貨跌逾0.5％，表現相對偏弱。

權值股今日擔任領攻要角，由台達電（2308）及台積電（2330）漲逾2％領軍，聯發科（2454）及股王大立光（3008）漲近2％居次，富邦金（2881）及中信金（2891）漲約1.5％。日月光投控（3711）、台塑化（6505）跌逾1％，鴻海（2317）下跌0.8％，表現偏弱。

台股加權指數今日早盤開高漲逾百點後一度回落，中小型股為主的櫃買指數開高走揚後更一度拉回翻黑，所幸隨後多方重掌主控權，收盤仍在相對高檔。分析師指出，今日成交量能算溫和放大，整體趨勢格局並未改變。

分析師表示，台股此波漲勢沿著月線11650點向上盤堅，下周向上挑戰年初「萬二」的心理關卡，預期將遭遇短壓，但下檔月線附近可望有撐，若月線未跌破，則趨勢、慣性均未改變。預期下周台股將在11650～12000區間震盪，呈現強勢整理格局，操作重點仍在選股。

(時報資訊)