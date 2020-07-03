遠傳(4904)今日正式喊出5G「開賣」，全台5G隨即上路，今也在現場和全台門市、SOGO、大遠百連線，強調5G連線新實力，董事長徐旭東和親臨現場的交通部長林佳龍更是在台上一搭一唱，展現雙方的好默契。徐旭東強調，遠傳的頻譜位置是所謂的魚肚，絕對是「the best」，但他也展現氣度，指出「電信是五雄，大家都在衝」!

徐旭東表示，嚴格來說，遠傳今日是開賣、不是開台，要說開台，遠傳早就開台了，且遠傳也是唯一和日本dococmo合作的業者，光是開台比快，那沒有意義，遠傳一開台就是全省連線，遠傳的總經理井琪雖來自美國AT&T，但也是要挑選黃道吉日，他更強調，「今天才是黃道吉日」!

徐旭東強調，遠傳花了好多錢標下黃金頻譜，遠傳的頻譜位置是所謂的魚肚，絕對是「the best」，電信是五雄，大家都在衝。

本次遠傳拿下的頻譜數量僅次於龍頭中華電，在熱門頻段搶下80MHz頻寬，且頻譜位置位於所謂的「魚肚」位置，今日董事長被問到已經開台的台灣大，徐旭東幽默表示，「台灣大沒得比」。

除交通部長林佳龍、NCC(國家通訊委員會)主委陳耀祥等也均出席。

(時報資訊)