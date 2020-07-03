由於政府為阻止疫情擴散而延長了經濟封鎖，印度服務業活動在六月持續呈現萎縮。

據日經/IHS Markit服務業PMI的調查，印度在六月萎縮33.7，優於前一個月的12.6，然仍低於50。六月的數據為連續第四個月低於50，僅次於2014年4月的連續10個月。

IHS Markit分析師海思(Hayes)表示，隨著病毒危機惡化，印度服務業在六月持續掙扎，除非疫情獲得控制，否則經濟衰退將持續到今年下半。

印度從3月25日開始經濟封鎖，並預計將延長至七月底，目前該國累計有超過60萬個新冠病例，僅次美國、巴西和俄羅斯。

儘管六月服務業數據較前一月好轉，但次指標顯示國內外的需求仍持續下跌，導致企業裁減工作。另由於前瞻展望指標並無出現立即反彈的跡象，企業正處於該調查自2005年進行以來最悲觀狀態。

包括製造業和服務業在內的綜合PMI指數，從五月的14.8上升至37.8，顯示這亞洲第三大經濟體的經濟出現深度的萎縮，根據路透調查，印度在上個季度的經濟萎縮了5.2%。

(時報資訊)