2018年8月23日豪雨造成台南安定港口、港南里淹水。（台南市水利局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市水利局於安順寮排水辦理多項治理工程。（台南市水利局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市水利局於安定區港口及港南里周邊排水改善工程。（台南市水利局提供／劉秀芬台南傳真）

自南科園區落腳於新市區後，周邊行政區發展迅速，惟因產業及聚落發展導致不透水面積減少、逕流量增加，提升淹水風險。市府近年於安順寮進行排水相關治理工程，上游2cms下洲子抽水站已完成，安順寮滯洪池預計今年7月完成，將可有效調節安順寮排水水位並可大幅降低集水區淹水情形。

近年氣候異常化，極端降雨事件頻傳，2018年0823豪雨使安順寮排水皆處於高水位狀態，周邊低地聚落內水無法排放，造成聚落及周邊聯外道路皆有淹水情形，影響民眾通行。

因此，台南市府積極配合經濟部水利署，擬定安順寮排水相關治理工程並排序整治期程，以減少淹水情形。目前已由嘉南農田水利會完成排水護岸防洪牆加高，降低外水溢淹進入聚落之風險。

經濟部水利署第六河川局於排水中游設置安順寮滯洪池，滯洪量達88萬m3，預計今年7月完成。

針對聚落內水部分，台南市水利局表示，上游2cms下洲子抽水站已完成，可於今年汛期投入運作；另於去年度籌措市款2056萬元辦理「安定區港口及港南里周邊排水改善工程」，將設置3cms抽水井，預計明年汛期前完工，今年先設置2部移動式抽水機，以減少聚落淹水情形。

此外，市府持續爭取前瞻經費2500萬元，辦理「安定區港南里抽水治理工程」及3000萬元辦理「安定區港口理抽水治理工程」，施作港口里及港南里之南北側抽水井工程及後續維護管理道路，目前辦理設計作業，預計今年底前發包。上述工程完成後將可大幅改善周遭聚落淹水情形，強化區域防洪安全。

(中時 )