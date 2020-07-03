隨著商業經營環境的劇烈變動，區塊鏈技術提升資本市場效率，若應用要實際落地，主管機關扮演著重要的角色，在ABS2020亞洲區塊鏈高峰會的7月19日上午10時，由會計研究發展基金會董事長王怡心教授訪談金管會主委黃天牧，談及台灣的區塊鏈應用發展現狀、區塊鏈實際應用於銀行業與保險業，以及未來的監管方向。

主委黃天牧表示，區塊鏈的應用，分別在銀行業、證券期貨業，以及保險業等已有實績，銀行業財金公司在2016年9月20日成立「金融區塊鏈研究暨應用發展委員會」，有本國銀行、外商銀行、基層金融及其他業者等46家參加，發展共通金融區塊鏈技術服務。已於2018年12月與金融機構、會計師事務所合作推出「金融區塊鏈函證服務」應用，解決函證寄送費時、易遺失、成本高等痛點。

黃天牧指出，證券期貨業在2019年6月發布經參酌各國規範及案例，制定我國STO相關規範，除核定STO為證券交易法之有價證券，並規劃採分級管理，募資金額新台幣3000萬元以下豁免其應依證券交易法第22條第1項之申報義務，募資金額3000萬元以上應依實驗條例申請實驗。

黃天牧說，保險業在今年3月同意11家保險公司運用區塊鏈技術申請試辦「保全／理賠聯盟鏈」服務，以迅速便捷方式，提供符合民眾需要且優質的保險服務。保戶只需於任一家參與試辦之保險公司提出契約變更或理賠申請，並同意由該公司透過壽險公會建置之平台，通報其他同業，即可啟動理賠或保全服務之受理。此案簡化保戶申請流程、縮短理賠及保全服務申請準備時間，達單一申請、文件共通之效益，提升保險便民服務。

有關產業發展與監理相輔相成，金管會如何透過政策適當監管並鼓勵產業發展，黃天牧認為，金管會依據金融科技發展與創新實驗條例規定及法規授權，建立「法規調適」、「產官溝通對話機制」、「培育金融創新」、「加速創新商品商轉」等4項機制，從實驗過程了解業者需求，避免過度監理，以加速區塊鏈技術創新應用實現。

對於區塊鏈產業發展需要克服的挑戰，黃天牧認為，期待未來與業者有更多的溝通，以建立更有益於業者成長、對業者更為友善，並且更有經營效率的環境；也持續鼓勵金管會同仁需有更開放的思維，無論是區塊鏈，或是任何的金融科技，能協助業者在兼顧消費者保護下為民眾帶來更好的日常生活應用。

(中時 )