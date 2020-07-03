南屯精科樂活好宅提供住宅單元，也設置托嬰中心及長輩日托中心，讓年輕人安心工作，無後顧之憂。（盧金足攝）

台中市社會住宅興辦分2階段執行，第1階段以4年5000戶為目標，預計2022年陸續完工。（盧金足攝）

台中市府全力推動社會住宅，南屯精科樂活好是台中市第3座社會住宅，3日進行點交、簽約及公證作業，副市長黃國榮到場歡迎民眾入新厝，看到窗外一片綠意且視野開闊，連黃國榮都說，「我自己都非常心動！」南屯精科樂活好宅提供住宅單元，也設置托嬰中心及長輩日托中心，讓年輕人安心工作，無後顧之憂。

台中市社會住宅興辦分2階段執行，第1階段以4年5000戶為目標，包括14處政府自建案、容積獎勵分回案、都市計畫回饋戶數，總計興辦5008戶社會住宅，預計2022年陸續完工。

市府指出，第2階段除目前正辦理的西屯區國安段一期、烏日區新榮和段，以及沙鹿區平等段、霧峰區錦州段等2處原住民社會住宅之外，後續將視各區需求，持續進行社會住宅用地評估及先期規畫作業推升戶量。

黃國榮今天在住宅處長許由興陪同下，逐一參觀南屯精科樂活好宅的各個房型，並見證住戶點交、簽約作業。

黃國榮指出，市長盧秀燕重視社會住宅政策，在前市長胡志強、林佳龍時期已完成401戶，盧秀燕上任後繼續推動，至今1年半又完成490戶，第一階段以4年5000戶為目標，藉由提供便宜又優質的居住環境，鼓勵年輕人結婚生育。

此外，在社會住宅內設置托嬰及托老中心，讓年輕人不必擔心父母、子女照顧問題，可以安心工作拚經濟；市府推動社會住宅，兼顧社區營造、弱勢照顧等功能，造福更多年輕人，以質的提升為興辦目標，讓社會住宅不只是好宅，更是理想住宅的實踐。

住戶鄭小姐表示，幸運能抽到入住這麼漂亮的住宅，最滿意房間的陽台及窗外景色，也很喜歡室內附設的全新設備，「感覺很棒！」

住宅處指出，南屯精科樂活好宅是台中市第3座社會住宅，也是第1座由容積獎勵分回的案例，市府優惠第1年租金以5折出租，第2年租金優惠以6折出租，第3年7折出租。在公私合作下，除提供高品質住宅單元讓民眾入住外，也導入社會服務站，讓社福資源走進社會住宅，目前該社會服務站正辦理相關招商作業。

(中時 )