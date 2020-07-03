在新冠肺炎疫情早期階段，即有研究報告指出，有些患者會表現出神經症狀，但對於新冠病毒是否會感染人腦細胞，科學家並不清楚。但是近期美國一項最新研究表明，腦部器官會被新冠病毒感染。而新冠病毒可以感染並危害人類腦細胞，加上腦細胞受損無法修復，讓科學家們更加擔憂新冠病毒對人類造成的長期影響。

據《科技日報》報導，這項由約翰．霍普金斯大學一組多學科團隊完成的研究，使用人類誘導多能幹細胞（iPSC）培育了一個包含約3萬個細胞的「迷你大腦」，被稱為「腦球」（BrainSphere）。此一高度標準化的類器官模型，是由約翰．霍普金斯大學彭博公共衛生學院研究人員在4年前開發，曾用於寨卡病毒、登革熱病毒、愛滋病病毒、約翰．坎甯安病毒等多種病毒感染的研究。

報導說，在最新的研究中，研究人員將「腦球」與新冠病毒一起孵育，發現孵育開始6小時後，已有部分神經細胞被感染；72小時後，病毒複製變得很明顯。聚合酶鏈式反應（PCR）檢測結果顯示，病毒複製數增加了至少10倍。

該研究結果表明，新冠病毒能感染人腦細胞並可在腦組織中複製，而這一發現也加重了科學家對病毒影響的擔憂。

報導引述彭博公共衛生學院的湯瑪斯．哈爾騰博士的話說，儘管人類大腦擁有血腦屏障，可阻止多種病毒、細菌通過血液進入腦組織，但其是否能阻止新冠病毒還有待證實。

此外，新冠病毒對發育中大腦的影響也值得關注。雖然目前還沒有證據表明新冠病毒會導致大腦發育障礙，但此前有研究表明，該病毒可以穿過胎盤，而胚胎在早期發育過程中並沒有血腦屏障。因此，哈爾騰警告，疫情期間孕婦應格外小心。

相關研究結果線上發表於《ALTEX：動物實驗替代品》雜誌上。

(中時電子報)