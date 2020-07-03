台股今持續開高走高，收復11900點，距萬二大關相去不遠；由於已有不少分析師示警，需居高思危，致如何在歷史高原區的盤勢，順利操作獲利，成為市場關注焦點。

業內人士指出，當盤勢愈趨往歷史天花板12682攻堅時，高檔獲利回吐賣壓也將愈趨沈重，然而，近期仍有不少股票持穩登新高，也讓人持股比重該如何配置感到困擾。不過，在盤勢穩在萬點之上已成常態下，尋求穩健的投資人或從定期定額的ETF下手，將可降低一定程度的持股風險。

周五上市股票計20檔強勢漲停，包括欣巴巴、洋華、健策、聯詠、創意與盟立等，而單日漲幅逾5%者，更高達41支股票。

上櫃股票今登頂者，包括曜越、安鈦克、鈦昇、華星光與日揚等33檔股票；而單日漲幅逾5%者，更高達59支股票。

上市、櫃股票單日跌幅較沈重者，包括中茂、天揚兩檔高掛跌停板；另有大同、和鑫、ABC-KY、泰谷及安碁等15檔股票的跌幅逾5%。

量能方面，上市成交量前10名者，包括群創、友達、開發金、欣興、金像電、國光生、台積電、聯電、京元電及鴻海。上櫃成交量前10名者，包括光洋科、合晶、精材、華星光、宏捷科、旺矽、光環、晟德、鈺創及旺玖。

(工商 )