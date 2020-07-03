遠傳5G於3日宣布開賣，同時端出六大亮點服務應用，開賣日首波四大亮點服務，包括遠傳friDay VR、friDay影音推出「多視角服務」、「4K專區」、遠傳friDay音樂升級無損音質，開啟5G時代視覺與聽覺的革命性饗宴。

未來遠傳將推出另外兩大亮點服務，包括遠傳friDay雲遊戲、friDay影音VR家庭劇院，徹底重新定義娛樂體驗。

遠傳friDay VR推出五大類內容，從世界旅遊、新奇刺激、膽小勿進、電影娛樂、到科普人文。內容都是全球最強製作，例如《與神同行》《紅衣小女孩》為全台電信獨家、《遙控特務》為全球電信獨家影片。另還有豐富的VR旅遊影片擬真新視界體驗。

遠傳friDay影音明星多視角部份則是遠傳獨家與韓國現場同步播放韓國NO. 1音樂節目M Countdown，首次Live提供多視角的娛樂效果。另提供韓國JTBC電視台廣受歡迎的歌唱節目Run.wav多視角。近期並將陸續推出原創多視角節目，提供娛樂360星光零距離的觀影體驗。 遠傳friDay影音4K影劇內容包含多部好萊塢強片，如《音速小子》、《雙子殺手》、《玩命關頭》等。另即將震撼推出《屍速列車2》，這是全球首支8K製作的預告片，亦將於7月7日與全球同步上架。

遠傳friDay音樂新推出無損音質服務。 5G創新服務則可單片購買，亦提供月租型購買(遠傳friDay VR月租129元，遠傳friDay影音「明星多視角」館月租99元)。

遠傳friDay影音「4K影劇」則推出「年包」600元，可於12個月內任選六片4K影片，遠傳friDay音樂升級無損音質則仍維持月租149元。上市期間搭配5G主資費，用戶可享受「5G影音大全配」的大方送。遠傳friDay音樂則推出音樂加掛，合約期間內最高享前三個月免費的優惠。

(工商 )