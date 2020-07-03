日本東京2日出現破百例新冠肺炎確診人數，是兩個月來單日最高紀錄。由於日本被台灣列為「中低風險國家」名單，外界關注是否考慮移除。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥3日表示，東京已展開積極檢驗，因此暫時維持列在中低風險名單，且該名單僅適用於短期商務入境，影響不大。

莊人祥說明，日本東京的疫情，指揮中心持續有在了解，若有日本民眾要來台，非商務名義者，仍需要居家檢疫14天，若是以商務理由者，才可以縮短居家檢疫天數，然而「短期商務來台」鬆綁以來，上周來自日本的商務旅客僅個位數，人數很少。

其次，莊人祥說，日本疫情經過瞭解，東京目前的篩檢作法已經和先前四月時更加積極，過去是要連續三天發燒達攝氏37.5度以上才可採檢，現在已改為有發燒就採檢，顯示東京疫情朝向積極檢驗的狀態，因此指揮中心認為，「短期商務來台」的鬆綁政策，目前仍依先前規劃，每兩周滾動檢討一次，目前不會做出調整。

(工商 )