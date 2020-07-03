陳菊等27名監察委員被提名人，原訂今下午拜會法院，為接下來的人事同意權拜碼頭，結果事前因有被提名人爆發干預司法等重大爭議，國民黨團提前集結立院大門表達反對，消息傳出，陳菊一行人的拜會行程臨時喊卡，讓國民黨痛斥這群人若成為監委，將讓監院成為憲政一級機關的東廠，國民黨堅持「滅東廠、撤陳菊、廢考監」。

總統府秘書長蘇嘉全原訂在今天下午，率領27名獲蔡英文總統提名的監委被提名人，赴立院拜會院長游錫堃及朝野黨團，為即將在立法院進行的監委人事同意權拜碼頭。

但就在昨天，台中地檢署檢察官陳隆翔因承辦前綠委段宜康的曲棍球案被彈劾，事後司法院職務法庭以「無重大違失」判不受懲戒，結果確定後，該名檢察官陳隆翔就將監委約詢的錄音譯文，張貼在檢察官論壇。

根據譯文顯示，監委高涌誠約詢檢察官陳隆翔時說，「這個案子不是我們自己吃飽太閒要去查的啦，你覺得段宜康段委員不會來嗎？」「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你，彈劾了以後才能夠去聲請再審」。

譯文中，與高涌誠一同約詢的監委蔡崇義則說，「陳檢我也老實告訴你，我真的沒有看卷，因為他也是臨時找我的」。

如今，高涌誠、蔡崇義仍名列下屆監委被提名名單，引爆基層檢察官組成的劍青檢改抨擊，監察院多次淪為政治打手，點名發動彈劾的監委高涌誠有重大爭議，竟又經總統提名續任，未來是否繼續不當干預司法核心與個案？

結果就在今天，高涌誠、蔡崇義原訂下午與陳菊等人，一同前往立法院拜會朝野，引來國民黨團憤怒，率黨團成員前往立法院大門等待陳菊等人到來。結果消息傳出後，拜會行程臨時取消。

國民黨團總召林為洲表示，從檢察官公布的監委約詢譯文顯示，高涌誠、蔡崇義竟然當著檢察官的面，要求不起訴的案子「強迫起訴」，這種凌駕司法的監委根本已經成為太上皇，還表明要彈劾不順他們意的人，這已經不是一般的東廠，「促轉會還只是三級機關，監察院是憲政體制下的一級機關，如果監察院也變成東廠，這種同意權我們行使的下去嗎？」

林為洲說，更別說此次被提名當中的賴振昌，自家一再違建，結果還不斷拆了又蓋，負責提名的蔡英文總統聽到這些事情後，竟然還視若無睹，硬要衝到底，「這些人今天還想拜會立法院，丟不丟臉啊！」

林為洲強調，被提名擔任監察院長的陳菊，在擔任高雄市長期間，高雄市府遭監院彈劾3案、糾正30件，因此國民黨的主張就是「滅東廠、撤陳菊、廢考監」，不要走了一個陳師孟，來了更多陳師孟。

對於陳菊等監委被提名人取消拜會，林為洲說，不只要取消拜會，更應該要取消提名；尤其，民進黨一直主張廢除考試院、監察院，連參選高雄市長補選的陳其邁都曾把監委說成「姦痿」，結果今天蔡政府卻是提好提滿，「擺明了就是先賺到再來廢除」。

(中時 )