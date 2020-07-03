枉成「屏東袋屍」屏東縣內埔鄉美和村「美和中學」，是1961年當地名醫「徐外科醫院」徐傍興博士所創辦，並於1971年陸續成立美和中學青少棒隊與青棒隊，3成軍至今總計為台灣拿下10多次世界青少棒與青棒冠軍，培育無數國內棒球菁英，「美和中學」全台無人不知，遺憾的是，該校1977年發生一起女學生枉死「屏東袋屍案」，震驚社會，此案曾動員上萬名警力，清查可疑對象高達16萬人，但最後卻成台灣史上4大懸案之一。

這起「屏東袋屍案」的受害人是1名14歲鍾姓女學生，案情要從1977年2月23日說起，當時就讀初中2年級的鍾女下課，父母在家等不到女兒回家吃飯，家人心想：「女兒是個乖巧懂事、學藝雙全的好女孩，不會在外貪玩，一定是別的原因，才讓她沒有準時回家」，想到此，一股不詳預兆湧上心頭。

屏東美和中學女生鍾正芳命案，經專案小組286天偵查，十四日宣告破案，高雄縣警察局將依強暴、殺人、棄屍等罪嫌，將兇嫌黃崑虎移送法辦。(中時資料照）

9天之後，警方帶來了不幸消息，高雄縣大樹鄉竹寮村一座益豐製瓦廠，有個很少用的水池，3月3日那天，老闆帶顧客到水池邊，卻看到水池內一灘紅水，池中有一包人型不明物體，還隱約發出腥臭味，嚇得趕緊報案， 警方到達現場打開人型包裹的第1層灰色塑膠布，再打開用報紙包著的第2層，驚見裡面是一具已經腐爛的少女屍體，水池中還有一雙黑色學生鞋與一個手提塑膠書包，裡面裝著鍾女的學生證，鍾女的父親聽聞消息立刻趕往殯儀館認屍，看見那雙池中撈起的學生鞋，悲痛指認就是女兒的鞋子。

黃崑亮被檢警認為殺害鍾姓女學生涉嫌重大。（中時資料照）

高雄地檢處檢察官據報立即前往現場勘察，從屍臭判斷死亡3天以上，高高屏3縣市警方組成了「303專案小組」，刑事局還派員南下支援，全力偵查這起震驚南台灣的血案。鍾女證實遇害後，在屏東淳樸的客家農村引起巨大震撼。警方找到的6名目擊者指出，23日上午11時50分，在內埔鄉壟觀橋上有1名20多歲男子，用機車擋在鍾女的腳踏車前，似乎是用客語在問路，還有2名男子在壟觀橋上停留，因此，媒體都報導鍾女是遭3名年輕人綁架撕票。

但法醫楊日松驗屍後發現，鍾女雙眼突出，左頸有瘀傷，死於勒斃；肺部沒有進水，是死亡後被棄屍；胃部沒有食物，顯示死前有一段時間沒有進食。另從屍體皮膚的腐爛程度研判，被發現之前已經死亡1星期左右，頭部被蒙上一條來源不明的紅頭巾，全身上下穿著她23日穿的學生服，服裝無破損，只有長褲拉鍊被拉開，但內褲無破損或摺痕，證明挨餓多日後依然強力抵抗，以致兇手僅能在死者左大腿與內褲邊緣摩擦射精，可惜屍體浸水太久，難以採樣。警方在群情激憤下，不敢怠慢，計投下1萬多警力，清查可疑對象16萬人。

鍾姓女學生當年遇害袋屍案震驚南台灣。(中時資料照）

鍾女的屍體3月3日被發現，3月5日有一位計程車司機向警方報案說，曾在上月25日晚上11時左右，在屏東縣內埔鄉載3名青少年 到鳳山，他們帶了一個看來很沉重的麻袋，車子經過高屏溪大橋時，其中1人突然說：「不去鳳山了，轉彎到大樹鄉竹寮路。」因當時是深夜，並沒看清楚3人的長相與特徵。

3名青少年是兇手？還是冰店裡的路人？如果上述證詞中的「長髮青年」、「穿夾克青年」是同一夥人，就幾乎可以確定他們就是兇手了，問題是，警方不但沒有足夠證據，甚至連要去哪裡找出這3個人都有嚴重困難。由於女命案已是全國矚目的案件，連時任警政署長孔令晟都親自到屏東關心案情，很快地，警方找到了幾位疑涉案的屏東青年，從他們的長髮與美和中學的淵源，找到了第1批嫌犯。

黃菎亮左手虎口的咬痕，警方認為是被鍾姓女學生咬傷。（中時資料照）

然而，一封來自「兇手」的信，卻打破了這個勝利的步調，這封寄給專案小組的信，自稱自己是學生，對犯下此案深感後悔，希望出面自首能夠得到減刑，後來還有1封又1封來自各方的信，宣稱自己認識兇手、知道棄屍手法跟養豬戶有關等等的線索信，只是最後沒有任何1封信，能夠帶領警方找出真兇。

5月10日，有人發現萬巒鄉赤山村「西方道堂」後山的一株檳榔樹上，有直徑約五寸長，上刻有「再見66年2月9日 鍾xx劉xx」的字樣，而但由刻字的位置離地180公分，警方研判，刻字的人身高至少在170公分以上，一般婦人難得有這麼高，必定是男子，就許多線索最後都功虧一簣。

數月之後， 警方找到涉嫌重大黃崑亮，他身高168公分，正好跟冰店老闆女兒看到的青年一樣，因為多起強暴罪跟妨害風化罪而入獄，被害者有許多14到16歲的女生，是不折不扣的色狼，又是萬丹人，案發時正好在高雄縣大樹鄉的昌樂戲院前面擺攤賣狗肉、牛肉火鍋，與案件有緊密地緣關係。

警方後來在黃崑亮家中找到了一頂「披頭式」假髮，黃崑亮也坦承為了遮自己的禿頭，經常戴這頂假髮，另一個足以將他定罪的關鍵證據，就是他左手虎口上的咬痕，警方認為那是鍾女在掙扎時咬傷黃崑亮所留下的疤，但黃崑亮卻稱是被老鼠咬的。

此外，黃崑亮的血型為B型，但根據楊日松的說法，他的精液屬於「非分泌型」，檢驗出來會呈現「O型」反應，這完全符合在鍾女身上採集到的嫌犯精液，雖然沒有直接的強力證據，卻可以百分百證明他是兇手，讓他上刑場。

(中時電子報)