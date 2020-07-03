新竹市仲夏藝文季將從7月11日到8月29日一口氣推出7場次經典鉅作，市長林智堅（左）3日敲鑼宣布藝文季正式展開。（陳育賢攝）

新竹市仲夏藝文季將從7月11日到8月29日一口氣推出7場次經典鉅作。（陳育賢攝）

新竹市仲夏藝文季將從7月11日到8月29日一口氣推出7場次經典鉅作。（陳育賢攝）

受到新竹市民喜愛的「仲夏藝文季」，即將於11日起熱鬧登場！新竹市仲夏藝文季將從7月11日到8月29日一口氣推出7場次經典鉅作，包括優人神鼓、FOCA福爾摩沙馬戲團、明華園戲劇團、紙風車劇團、台灣特技團及舞鈴劇場將輪番帶來各家經典劇碼。

市長林智堅表示，「仲夏藝文季」從2015年開始後邁入第6年、已累積超過12萬觀賞人次，是民眾引頸期盼、每年夏天最受歡迎的藝文盛事之一。

由於今年受到新冠肺炎疫情影響，對藝文表演團隊形成嚴峻的考驗，仲夏藝文季籌備時，正逢疫情期間，他也鼓勵同仁樂觀面對、視疫情調整。

他說，今年特別規畫比前2年更多場次的表演，提供熱愛藝術表演的年輕人舞台、也為大人小孩帶來精彩演出。這次要特別感謝各宮廟提供場地、積極協助辦理，邀請大家暑假把握時間，到新竹各地的公園、宮廟觀賞，並表示演出內容不斷精進，保證讓觀眾目不暇給。

文化局長黃竫蕙表示，2020仲夏藝文季將於暑假期間的周六晚間7點演出，首場7月11日在大湳雅公園，由優人神鼓帶來《時間之外》。

7月18日在香山行政大樓，由FOCA福爾摩沙馬戲團演出《躍動台灣》。7月25日在天公壇公園，由明華園戲劇團帶來《皇上有喜》。8月1日在南寮漁港，由紙風車劇團帶來精采劇碼《巫頂看世界》。

8月8日在普天宮，由台灣特技團將帶來技藝精湛、技巧高超的專業特技表演《愛麗pu的奇境夢遊》。8月22日在香山天后宮，由舞鈴劇場帶來《奇幻旅程》。

8月29日最後1場次在關新公園，由FOCA福爾摩沙馬戲團為仲夏藝文季帶來壓軸演出《馬戲派對》。

文化局也強調，7場表演皆為免費、自由入場，晚上7點開演，呼籲大家千萬不要錯過，歡迎全國民眾大手牽小手，趁暑假期間一起來新竹，看好戲、住飯店、吃美食，相關資訊可上新竹市文化局官網http://www.hccg.gov.tw/查詢。

(中時 )