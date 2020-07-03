美國壟斷新冠肺炎重症治療藥物「瑞德西韋」，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內原先加入人體臨床試驗尚餘255支，後來又輸入78支，目前共有333支，可用於55人重症病患，將持續與美國及廠商持續溝通。

莊人祥指出，以目前台灣新冠肺炎輕、重症比例約為1/10來看，台灣需出現550位新冠肺炎確診病例，才會有55位重症病患，現有儲備的「瑞德西韋」才可能用完。

(中時 )