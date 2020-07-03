美國壟斷瑞德西韋 指揮中心回應了 14:492020/07/03 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國壟斷瑞德西韋，指揮中心回應了。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國壟斷新冠肺炎重症治療藥物「瑞德西韋」，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內原先加入人體臨床試驗尚餘255支，後來又輸入78支，目前共有333支，可用於55人重症病患，將持續與美國及廠商持續溝通。 莊人祥指出，以目前台灣新冠肺炎輕、重症比例約為1/10來看，台灣需出現550位新冠肺炎確診病例，才會有55位重症病患，現有儲備的「瑞德西韋」才可能用完。 境外移入再＋1！50多歲男從南非返台探親確診 新冠確診者勃起4小時！針頭抽出深色血塊 醫一看驚吐這句 (中時 ) #美國 #瑞德西韋 #壟斷 #新冠肺炎 #莊人祥 也許您會感興趣 推薦閱讀 頭份市公所舉行新冠肺炎因應兵推 14:552020/06/29 寶島 男星染新冠肺炎還飛沖繩 傳工作丟光賣8千萬豪宅 17:572020/06/29 娛樂 孟加拉國防部長感染新冠肺炎去世 21:002020/06/29 國際 瑞德西韋 定價每劑390美元 04:102020/06/30 全球財經 第二波新冠肺炎攻擊美軍更狠 恐像海嘯來襲 14:572020/06/30 軍事 NBA》小喬丹確診新冠肺炎 母親怒罵聯盟和球隊 15:382020/06/30 體育 高雄高醫防疫紀實 131天回顧展登場 17:202020/06/30 寶島 新冠肺炎疫苗CoronaVac可望本周在巴西進行實驗 19:082020/06/30 財經 Covaxin成印度首款獲批准臨床實驗的新冠肺炎疫苗 19:082020/06/30 財經 被新冠肺炎疫情拖累少賺560萬 沈玉琳宣布加入直銷 09:522020/07/01 娛樂 生活熱門新聞 領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆 - 生活 衝超商預購三倍券！男插健保卡傻住：被政府排擠了？ - 生活 環狀線經營不佳 侯友宜：盡速收回自己經營 - 生活 全球首例！國籍航空A330降落 驚傳電腦全失效 - 生活 帶女兒去龍山寺！老爸見是「祂」 急喊：這位爺爺不用拜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。