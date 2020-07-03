為解決民眾於夜間遇到急性口腔問題，中華民國牙醫師公會全國聯合會向衛福部全民健康保險會，爭取實施牙醫急診醫療不足區獎勵試辦計畫，於嘉義市、雲林縣進行試辦，雲林縣牙醫師公會組成醫療團今日正式進駐成大醫院斗六分院執行，大力支持並促成的立委 劉建國強調，未來鄉親半夜牙痛，不怕找不到醫師了。

所謂「牙痛不是病，痛起來要人命」，雲林縣長達沒有牙科急診，縣民遇緊急狀況，尤其是半夜牙痛，只能忍痛到天亮，在成大斗六分院試辦的計畫共有15位醫師，於夜間時段晚上9點到隔天早上9點，輪流排班提供服務，急診項目包括顏面及牙齒疼痛，經藥物控制不佳者，外傷導致牙齒斷裂，拔牙、腫瘤、手術後等口腔出血，下顎關節脫臼，顏面與口腔間隙蜂窩性組織炎，口腔及顏面撕裂傷，外傷導致牙齒脫落或脫位。

雲林縣牙醫師公會理事長楊裕堂感謝劉建國向衛福部爭取到780萬元經費執行該計畫。劉建國強調，即日起鄉親夜間牙疼可立即就醫處理，不用等到天明。

(中時 )