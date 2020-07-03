數位化已成為全球經濟發展的主要動力，尤其在新冠病毒疫情後繼續推動經濟復甦。阿里巴巴集團旗下的阿里雲2日發布統計指出，在上個財政年度，阿里雲的服務對象已多達38％ 的全球《財富》500強企業，並在此基礎上，將計劃加快推進全球化策略，目標是在3年內成為全球領先的數據智慧骨幹，並於4月首次公佈2000億元人民幣的投資計劃。

統計目前阿里雲在全球共有21個地區營運63個可用區，滿足200多個國家地區的不同企業需求。作為最近公佈的投資計劃的第一步，阿里雲將於明年在印尼開設第3個數據中心與首個數據淨化中心。

阿里雲智能總裁張建鋒在日前召開的 2020 阿里雲峰會中表示，對全球數位經濟的前景充滿信心，尤其當看到在疫情期間醫療保健、商業、教育、休閒和其他日常生活的數位化發展趨勢。作為亞太最大的雲端服務供應商，將在未來3年繼續加大投資於基礎設施和解決方案。

張建鋒說，目標是令阿里雲在3年內成為數位經濟中的首選合作夥伴，不僅鞏固在亞太地區的領導地位，更要成為全球領先的數據智慧骨幹。

回顧過去幾年，阿里雲在相關的第三方廠商統計中，是亞太最大、全球名列第3的公有雲服務供應商。而阿里雲也在4月公佈2000億元人民幣的投資計劃，將用於擴展及優化基礎設施和產品組；並承諾在全球增聘5000名技術人才，從事網路、數據庫、伺服器、晶片和人工智慧等領域

(旺報 )