為迎接報復性消費商機，台中日曜天地OUTLET搶在振興三倍券上路前率先祭出多項活動優惠，於7月3日至7月27日舉辦美妝即期品搶購會，集結20大知名美妝品牌，通通下殺銅板價39元起，一開賣人氣搶搶滾，還有不少男士也來搶購。

炎熱夏天正是敷面膜、保養肌膚的好時機，看準美妝市場商機，日曜天地OUTLETKOSE、碧歐斯、森田藥妝、VICHY薇姿…等20大知名美妝品牌，商品更是包羅萬象，從鼎鼎大名的MIT到國際知名美妝品牌，面膜、乳液、化妝水、防曬乳等人氣商品，最低只要39元！

其中來自日本超人氣品牌KOSE，全面1折起；女星徐若瑄最愛的 Bio-essence 碧歐斯，商品全面39元起；熱銷榜常勝軍森田藥妝，首日祭出面膜超低價6片只要60元；另外以法國溫泉水護膚聞名的薇姿、理膚寶水更是下殺100元起，多款夏日防曬、身體保濕乳一次用最低折扣購足，掃除夏日帶來的煩躁、油光問題！

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