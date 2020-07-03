不讓電信三雄5G開台專美於前，在4G電信資費扮演「破壞者」的台灣之星，今日公布5G資費第一彈，限時「預約5G半價」，即刻起到台灣之星官方網站預約登記，在台灣之星5G開台後即可憑簡訊通知至網路門市或全台實體門市，單辦門號享新申辦/攜碼申辦5G不限速上網吃到飽月租費只要699元，直接相較電信三雄中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)對半砍。

台灣之星表示，隨著各家電信業者5G服務陸續商轉，台灣也已正式進入到5G時代，不出意料三大電信5G吃到飽資費門檻皆落在月租費1,399元，反應出業者競標與建設成本，然而，5G初期可預見將面臨基站建設、網路品質及支援終端等尚未完善的問題；有鑑於此，台灣之星為延續4G時代的競爭紅利以捍衛消費者權益，考量開台初期5G網路涵蓋率相對低，手機選擇也少，此時若收取高額月租費對消費者來說並不公平，今(3)日宣布推出5G資費第一彈－限時「預約5G半價」，即刻起到台灣之星官方網站預約登記，在台灣之星5G開台後即可憑簡訊通知至網路門市或全台實體門市，單辦門號享新申辦/攜碼申辦5G不限速上網吃到飽月租費只要699元，再享網外/市話加碼送250分鐘，只有預約5G保留席才有，開台後將不復見。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，4G時代台灣之星的出現讓全民不論使用哪一家電信公司都能享受4G平價吃到飽的紅利，使台灣成為全球4G普及率成長速度最快的國家，進入5G時代，台灣之星仍將秉持初衷，扮演好市場關鍵制衡力量；台灣之星不是第一個開台，但要提供第一合理的資費，考量5G初期電信業者受限網路涵蓋與手機支援性等因素無法提供全台完善服務，台灣之星站在消費者立場推出5G資費第一彈，限時預約登記即享未來不再有的「預約5G半價」，挑戰市場最低價，月租699元，單辦門號只要三大電信半價即可享有3.5GHz全市場個人頻寬最大的5G不限速上網吃到飽，分得多，才跑得快；此次「預約5G半價」是台灣之星搶在5G開台前首發「純」5G不限速吃到飽資費方案，限時開放消費者提前預約搶占5G保留席，單辦門號月租只要三大電信半價，開台後就將退場。

(時報資訊)