台中購物節專屬APP攀升APP Store旅遊類下載排行第一名，及Google Play應用程式平台熱門免費項目冠軍。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中購物節專屬APP攀升APP Store旅遊類下載排行第一名，及Google Play應用程式平台熱門免費項目冠軍。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020台中購物節1日開跑，非假日還創下200萬元登錄金額，專屬APP在活動開跑第三天，攀升APP Store旅遊類下載排行第一名，及Google Play應用程式平台熱門免費項目第一名，市府表示，截至2日止，APP下載量已達3萬8042次，總消費金額累計915萬7872元，後疫情拚經濟，購物節買氣強強滾！

經發局表示，台中購物節活動APP結合多個景點，以「探索地圖」方式吸引民眾參與，藉機介紹台中熱門景點，今年祭出點數免費兌換商品，引導民眾到景點周邊店家消費，在後疫情時代，為店家們抓住這波報復性消費商機。

統計截至7月2日止，活動APP下載量已累積達3萬8042次、累積消費金額累積915萬7872元，其中以西屯區登錄消費金額70萬5385元最多，實體合作店家1萬7509家，上架PChome及東森電商銷售家數也累計1萬1139家，帶動2萬8648店家消費熱潮，商機後勢可期。

市府指出，台中購物節即日起至8月31日前，民眾於活動期間內到台中消費累積滿500元，透過APP掃描發票或收據登錄後，可獲一次抽獎機會，購物節優惠店家消費，登錄金額更可「3倍計」。

今年獎項豐富，天天抽電動機車、周周抽現金10萬、雙周抽汽車，更有大獎現金百萬和精品豪宅，消費購物還有機會得大獎，來台中購物最划算。

(中時 )