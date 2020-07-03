先前積極參與香港「反送中」運動的「香港眾志」在香港國安法通過後，在創黨主席羅冠聰及眾志核心成員黃之鋒、周庭同時宣布退出後宣布解散，而羅冠聰在個人臉書上也證實目前已離開香港。他接受路透社專訪時表示，香港的命運顯示出中共獨裁主義的真實面目，並表示香港下一步必須捍衛的領域是「國際戰線」。

綜合港媒報導，羅冠聰與「香港眾志」副主席鄭家朗已於香港國安法生效前的6月27日搭機離港前往英國；前香港眾志秘書長黃之鋒一家3人則於6月28日凌晨搬家。羅冠聰2日晚則在臉書發文證實他已離開香港，但評估風險，暫時不便透露更多資訊。

據路透社專訪羅冠聰報導指出，香港抗議人士對世界而言一直是扇窗口，以認清中共正變得愈來愈獨裁。羅冠聰請求國際社會，將人權置於與世界第二大經濟體的大陸貿易往來的財務利益之上，且「以更自信的方式、從多邊來處理中國問題」，並強調「與中國打交道時，優先考量人權議題甚於貿易是重要的」。

羅冠聰表示，國際社會應認清這種情況，並以相關機制追究北京相關責任，而國際社會也應審視，香港是否應享有一些優惠待遇，過去賦予這些優惠的前提是香港擁有自治；而在中共鎮壓下，導致企業和專業人士正認真考慮離開香港這個一度稱雄亞洲的金融中心。

關於下一步，羅冠聰說，香港國安法目的在於壓制挺民主運動，但香港不會屈服，會持續抗爭下去，「儘管是以其他形式或其他表現方式進行，我們依然可見抵抗運動不滅」，並個人臉書上表示，香港此刻必須捍衛的領域是「國際戰線」。

不過，在香港國安法實施後的2日，香港股市表現強勁，終場恒生指數大漲697點，漲幅達2.85％，以25124點作收，重新站上25000點，全天成交量為1759億港元，是近1個月以來最大量。分析師認為，「港區國安法」實施雖觸發美國方面對香港的制裁，但這一利空消息目前已經鈍化。

(中時電子報)