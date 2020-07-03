蘇姓女檢舉達人近期造成台南市社會紛擾，一度供網友每日「追星」，被譏為台南「特色景點」，台南市警察局3日發文通告，未來實施強制管束，將一併通知社會局社工溝通，台南市社會局無奈表示「接觸她已半年，皆被打槍」。

蘇姓婦人近年因檢舉、濫訴等行為聞名府城，網友為她成立專屬社群媒體網頁，幾乎每晚有人透過手機直播，通報她的出沒地點，警告附近民眾小心，卻意外變「走鐘」宣傳，讓蘇女更火紅，不少網友看直播「追星」，聚集在蘇女出沒地點「看好戲」。

民眾聚集常與蘇女對峙，彼此口角擦槍走火，近日已有民眾向蘇女揮拳，引起警方困擾，增派固定警力，比照處理聚眾鬥毆的快打模式，排除現場糾紛，此舉卻造成民眾誤解台南市警方派「御林軍」保護蘇女。

拿蘇女沒轍又忍無可忍，有民眾發起連署要求台南地院加快審理蘇女相關案件，再到台南市長黃偉哲臉書留言，要求解決蘇女問題，還給市民安居的府城，甚至揚言到台南市政府抗議陳情。

台南市警察局宣稱已定出SOP處理模式，實際上並未有效遏止蘇女與警、民各種糾紛案件。台南市副市長許育典日前指示社會局協助，台南市警察局3日發文公告各基層警政單位，未來警員依警職法19條實施強制管束蘇女時，可通知社工到場協助，即日起試辦1個月。

接獲消息的台南市社會局社家科無奈苦笑，其實社工近半年來就陸續前往關懷過蘇女，當時正值蘇女無家可歸，社工詢問是否需要協助安置或者解決經濟問題，都遭蘇女打槍拒絕，並拿出手機拍攝，揚言提告。

台南市社會局表示，既然已經定案，未來仍會派有經驗的資深社工，配合警方前往關懷蘇女案件。

(中時 )