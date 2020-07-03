搶攻三倍券商機，台南市政府除了不惜成本，送出位於南科、市價600萬元的房子和二獎車子大禮，也提供五星級飯店住宿、帆船遊程、5萬元購物金等好康，8月起每月15日抽獎，將抽出6張五星級住宿券，最大獎預計年底或明年初抽出，民眾消費滿200元即可獲得一組序號，市長黃偉哲也邀各局處推出「食宿行購遊愛」等好康，他強調，台南旅遊品質本身就很好，重點是歡迎大家來台南玩，抽獎是其次。

黃偉哲今天公布提供民眾抽獎的輕豪宅，是位於南科善化段，房型共26.5坪、每坪約23萬元。市府尋尋覓覓能當作抽獎禮的房子，過程煞費苦心，首要是要覓得已蓋好的實體房且又口碑好、地段不能太差，但相中的新建屋不是賣光就是預售屋，最後，在建築公會兩肋插刀下，拍板定案要送的美屋就是善化這棟大樓。

市府今天整合經發、文化、教育、交通、觀光旅遊局等相關局處推出「食、宿、行、愛、遊、購」6大優惠加值措施。黃偉哲說，為了提高三倍券經濟效益，台南市送出好禮估計總價約1、2000萬左右，歡迎企業或商圈捐助，大家一起共襄盛舉，「捐助愈多，市庫負擔愈小。」

經發局表示，民眾只要在7月15日到12月31日，持三倍券或一般消費都行，只要持台南商家開立發票或夜市、市場攤商發放的登錄券，即可上網完成登錄，單筆消費滿200元就可獲得一組抽獎序號，單筆登錄最高可獲得100組抽獎序號，每月15日以直播方式公開抽獎。

為讓民眾了解相關優惠措施，市府也會製作懶人包於「台南振興遊購站」，方便民眾一目了然，下半年也將推出62場城市主題活動，歡迎團客、自由行客人前進台南。

(中時 )