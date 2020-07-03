鴻海3日發表聲明指出，集團於印度地區貨物進出口相關流程，皆依規定向印度海關申請，目前貨物物流通關程序皆已解決，不受影響。

近期中國與印度發生邊境衝突，影響兩國經貿來往。早前有報導指出，印度對來自中國的進口貨品實施額外檢查，已影響鴻海在印度南部兩座工廠的運作。

鴻海的印度工廠位於泰米爾納德省（Tamil Nadu）與安德拉省（Andhra Pradesh），這兩家工廠主要是組裝蘋果與小米的智慧手機。

(工商 )