不少學生會透過打工來提前累積社會經驗，賺取生活費的同時，也是學習理財的好機會，台新Richart數位銀行4月領先推出「未成年線上開戶」，解決未成年人的開戶痛點，單日線上申辦數，較過往預約臨櫃申辦數成長倍增，顯示數位化金融服務需求年齡層持續降低。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，未成年人申辦主力集中在17～19歲，由於Richart可完全線上申辦，學生自行透過Richart APP線上申請後，待家長（法定代理人）下班回家進行線上身分驗證，即可完成開戶，家長不用請假跑銀行，十分方便又快速。

包國儀指出，隨著暑假即將來臨，許多學生會利用暑假期間打工存錢，Richart是學生儲蓄很好的選擇，不僅有新台幣高利活存最高％，「小秘書」功能直接在APP首頁顯示利息累計金額，儲蓄更有成就感。搭配網友熱愛最萌的「綠狗卡」Richart Visa金融卡進行日常消費，帳戶有多少錢就只能消費多少錢，搭配「記帳」與「帳務分析」功能，更能精準的掌握支出，即時了解自己的帳務情況。

Richart整合儲蓄、外幣、定存、基金、支付等產品，提供低門檻又簡單便利的金融服務，是入門理財的好幫手。包國儀說明，配合「未成年線上開戶」服務上線，於8月31日前在Richart申請流程中專屬代碼欄位輸入專屬代碼，完成開戶且首次登入APP可獲100元用戶禮，若符合未成年人透過家長（法定代理人）身分驗證完成開戶，還可加碼參加獲獨家獎品。

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