亞洲低成本航空領導品牌AirAsia旗下日亞航(AirAsia Japan)3日宣布，將於8月1日正式復航國內航線，第四條新航線「名古屋-福岡」航線也將會在同日首航，並於今日推出復航紀念優惠價格，含稅3,840日圓起，特價期間為今日起至7月19日，販售出發日期為2020年8月1日至10月24日期間。

同時，日亞航(AirAsia Japan)全新第四條航線、第三條國內線「名古屋-福岡」也將於復航日同日首航，這也是中部國際機場第二航廈正式啟動以來第一條新航線，將由A320客機營運，一天兩班天天營運，為慶祝首航日亞航也推出含稅3,840日圓起，特價期間為今日起至7月19日，販售出發日期為2020年8月1日至10月24日期間。因應日本國內疫情情況，即日起凡購買國內線機票，可在10月24日前無限次數更改航班免手續費，僅需補差額。

AirAsia Japan首席執行長會田准先生(Jun Aida)表示，感謝各位一直對AirAsia的支持，我們將於8月開始恢復營運。我們認為，在經濟復甦的關鍵時期，旅行航空公司的使命將旅客安全運送至目的地攸關重要。

同時我也對AirAsia即將復航非常期待。因應未來新型態的旅遊方式，AirAsia將會在機場櫃檯與飛行中實施嚴格安全管理，並以一切努力防止病菌傳播。旅客與員工安全一直是AirAsia的首要考量，AirAsia將遵守日本政府與衛生組織的建議與法規，確保所有旅客都能安全飛行，希望大家能夠繼續支持我們。

因應疫情狀況，為了能夠最大程度減少空服員與乘客接觸，日亞航(航班代號DJ)的航班，將暫停供應餐點、飲料，免稅品的銷售也將暫停販賣。若有需要，乘客可以攜自行帶食物或飲料上機。同時為了飛航安全，禁止攜帶加熱式與有自動加熱功能的容器登機。機上的毛毯租借服務也暫停供應，請旅客自行準備登機，不便之處敬請原諒。

(工商 )