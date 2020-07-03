日曜天地Outlet搶攻夏季美妝商機，自7/3至7/27舉辦「美妝即期品搶購會」，集結歷年最大陣容如KOSE、碧歐斯、森田藥妝、VICHY薇姿等20大知名美妝品牌，通通下殺39元起！

此外，日曜天地同期全館歡慶12週年，百大品牌滿千現抵百，會員回店最高再領1,800元！活動尚未開始，已吸引大批網友關注詢問，預計再掀一波新買氣，預期整檔業績上看4500萬元，年增可達三成。

炎熱夏天正是敷面膜、保養肌膚的好時機，看準美妝市場商機，日曜天地OUTLET集結20大品牌美妝，於7/3至7/27舉辦美妝即期品搶購會，商品包羅萬象，從MIT到國際知名美妝品牌，面膜、乳液、化妝水、防曬乳等人氣商品，最低下殺39元！

日曜天地強調，即期品皆為正品，因效期較短而下殺最低折扣；其中，來自日本超人氣品牌KOSE，全面1折起；女星徐若瑄最愛的 Bio-essence 碧歐斯，商品全面39元起；熱銷榜常勝軍-森田藥妝，首日祭出面膜超低價6片只要60元；另外，以法國溫泉水護膚聞名的薇姿、理膚寶水更是下殺100元起！ 台中日曜天地OUTLET歡慶12週年，祭出雙殺優惠，7/3至7/27全館百大品牌多件再降一折，滿額現抵百！凡持日曜卡來店過卡直接送1,200元、LINE好友加碼抽600元，最高1,800元，完成集點任務，還有機會抽中超夯智能氣炸鍋！

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(工商 )