家電業搶攻後疫情及振興三倍券商機，參加今(3)日登場的台北電器空調3C影音大展，競相以空調或液晶電視為參展主軸。主辦單位台北市電器商業公會以早鳥排隊送乾洗手、現場消費滿5千元以上，4天展期天天抽50吋電視為號召，各品牌配合振興三倍券推促銷，出現報復性消費買氣。LG、奇美、Sharp、Panasonic、聲寶及大同土洋家電品牌參展首日，現場接單均有斬獲，LG短短1小時業績近百萬元佳績。

台北電器空調3C影音大展今日登場，Sony、Sharp、Panasonic、LG、日立、大金、三星、聲寶、東元、大同、三菱電機、惠而浦、禾聯Philips、Miele、Dyson、東芝、美的及格力等土洋家電品牌參展。天氣炎熱，聲寶、大同、東元、大金、日立、奇美、LG及禾聯等品牌都以空調為主軸。主辦單位祭出32吋電視2,999元、40吋電視4,999元、50吋電視9,999元，買就送Switch，冷氣降3.3萬元、大尺寸電視最高降價3.1萬元、冰箱降價2.6萬元、洗衣機降1.6萬元做宣傳。

奇美去年推出第1款國產120吋液晶電視，售價高達98萬元，已賣出5台，這次除展出變頻空調外，也主打4K電視，並配合振興三倍券，推出買4K電視填寫回函最高回饋現金1萬元至消費者帳戶。奇美總經理余泯樂表示，奇美1、2月銷售業績受疫情影響而下滑，3月業績回升與去年同期打平，4～6月疫情穩定，將1、2月衰退部分全補齊，上半年持平。下半年疫情還不穩定，相對比其他國家好，又有振興三倍券商機，奇美下半年業績預估至少成長10％，全年業績年成長7％～10％。

台灣LG資深副總經理羅時景表示，LG這次參展主打8K電視、以及與消費者健康及殺菌相關的TWINWASH洗衣機、敲敲門冰箱、乾衣機、電子衣櫥及空調等產品。因應振興券商機，還端出7～9月買LG家電滿20萬元送LG雙螢幕5G手機；滿15萬元送LG雙螢幕4G手機；買TWINWASH洗衣機送全家便利商店商品券從1,500～4,000元；買敲敲門冰箱送紅酒櫃。

LG這次參展業績目標是4天檔期銷售5千萬元，比去年同期檔期翻倍成長。今日開展首日買氣大噴發，成交金額近1百萬元，有2組消費者成交金額各20多萬元，讓LG吃了顆定心丸。羅時景表示，今年LG家電事業在台業績年成長至少二成，營業額首度突破百億元。LG空調捲土重來，今年銷售成長二倍，LG今年僅七成空調機型內建WIFI，明年空調全系列都內建WIFI。

大同綜合訊電總經理張忠棋指出，大同綜合訊電第一季業績衰退，4月之後業績好轉，5月天氣炎熱，業績追趕上來，尤其今年上半年大同3C門市家數從去年同期168家縮減至155家，減少8％，上半年業績反倒成長4％，開始轉虧為盈。下半年業績要延續上半年熱度，這次參展主推空調、變頻洗烘脫滾筒洗衣機、大尺寸液晶電視及智慧家電等產品，以買特定機型變頻冷專空調就送50吋液晶電視為促銷重點，目標是4天檔期業績挑戰8百萬元。另外針對振興券會推出滿千送千、滿萬送萬折價券，涵蓋所有產品都可以使用折價券。

聲寶總經理許經朝表示，聲寶空調、冰箱及電扇等夏季商品熱賣，6月內外銷業績兩位數成長，7月天氣炎熱，空調繼續熱銷，目標是兩位數成長。4天展期業績目標是1,500萬元。

東元主管表示，東元家用空調上半年實銷成長三成，空調賣得好，光是6月空調實銷年成長四成，家電事業上半年業績成長10％。東元在空調熱賣帶動下，看好下半年業績持續成長，全年空調、冰箱、洗衣機及電視等產品，整體業績成長25％。東元這次參展主推空調、冰箱及洗衣機，4天銷售業績目標1千萬元。

(工商 )