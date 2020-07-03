世界上唯一一家專注於加速半導體解決方案研發之企業孵化器Silicon Catalyst，與橫跨多重電子應用領域的全球領先半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）聯合宣布，意法半導體成為Silicon Catalyst的策略合作夥伴和硬體支援合作夥伴。策略合作夥伴資格讓意法半導體可以協助評選申請加入Silicon Catalyst企業孵化器計畫之半導體新創企業，而硬體支援的初步合作方向則是提供MEMS感測器和致動器。

意法半導體策略行銷與策略發展部副總裁 Kirk Ouellette表示，晶片創新正在推動技術進步。硬體開發非常具有挑戰性，所以，Silicon Catalyst在賦予半導體新創企業開發自己的技術，在促進半導體創新週期的過程中扮演了一個重要角色。ST擁有強大的技術研發資源和產業文化，能與Silicon Catalyst完美配合。作為策略合作夥伴和硬體支援合作夥伴，意法半導體期待為新創合作夥伴提供指導和資源，並有機會瞭解和使用最先進之矽應用的創新成果。

Silicon Catalyst創立了一個世界上獨一無二的半導體開發生態系統，為半導體硬體新創企業提供關鍵的開發支援服務，例如，硬體支援合作夥伴（In-Kind Partner，IKP）網路提供的工具和技術服務可以大幅降低晶片的開發成本。公司成立五年來，Silicon Catalyst已經審核多達300家新創企業，共有31家新創公司核准加入孵化器計畫。

這些投資組合企業（Portfolio Company）可以使用IKP的工具和服務，包括設計工具、模擬軟體、設計服務、代工PDK檔使用權限和MPW流片、測試程式開發和測試工具使用權限。在孵化期間，加入孵化器的公司可在兩年內免費或以超低價格使用這些IKP工具和服務。此外，這些新創公司還可以充分利用世界上首屈一指的Silicon Catalyst顧問及投資者網路資源。

Silicon Catalyst執行長Pete Rodriguez表示，我們非常歡迎意法半導體加盟，推動半導體新創企業成長是我們的使命，意法半導體的加入進一步加速實現這個目標。我們的主要合作方向是在不同應用領域提供創新的解決方案。意法半導體是第二個以策略合作夥伴和硬體支援合作夥伴的身份加入Silicon Catalyst生態系統，不久前Arm亦是以雙重角色加入了我們的生態系統。意法半導體攜市場領先的MEMS技術加入我們的生態系統是合作的第一步，這將會把我們的業務範疇拓展到感測器和致動器市場，以加速創新。

(工商 )