田尾鄉農會表示，花對光特別敏感，蓋上垃圾桶算是附近花農的共識，大家多半都會體諒。（吳建輝攝）

彰化縣田尾鄉三豐路上，有許多種植菊花的花農，最近有民眾在該路段發現有2座路燈，竟然被蓋上大型的橘色垃圾桶，引發民眾好奇，田尾鄉鄉長林守政今出面說明表示，因為現在正值菊花的花苞期，因為現在LED路燈太亮，農民為減少光害才將路燈蓋上，下周就會將垃圾桶拿下。

當地農民表示，菊花在成長期時需要延長光合作用，才會在入夜後點燈照明，但現在已經進入花苞期了，就不需要燈罩，因為LED燈真的太亮，會讓菊花以為還是白晝，使菊花無法開花，其實原本有架設黑網阻隔光害，但成效不彰，所以才出此下策。

林守政說，三豐路連接田尾與溪湖，沿線都換上新型的LED燈，但路旁多半是種植菊花的農民，民眾都會協請公所調整路燈角度，或是裝設遮光罩，但效果有限，因此才會有農民用垃圾桶蓋路燈的現象。

田尾鄉農會表示，花對光特別敏感，蓋上垃圾桶算是附近花農的共識，大家多半都會體諒；田尾鄉公所回應，目前是沒有收到民眾反映路燈照明不足的現象，但基於道路安全，還是建議民眾有光害問題，向公所反映，來尋求更好的解決方式。

(中時 )