經過質子治療合併免疫治療，林先生的癌細胞已消失不見。（林周義攝）

60多歲的商人林先生，多年來都患有B肝，2年多前體重突然掉了8公斤，才發現自己罹患了晚期肝癌，腫瘤達13公分大，經栓塞治療後縮小至8公分，後來因癌症轉移至肺部，採取質子合併免疫治療後，癌細胞都被殺光，現在已能正常生活，還可到外縣市運動。

肝癌是台灣癌症死因的第2位，是男性癌症死因排行第1位，多在50歲的中壯年時期確診，主要的原因是Ｂ型或Ｃ型肝炎，患有B肝的林先生就是其一。

林先生確診肝癌時，表面上裝做沒事，也不敢讓所有家人知道。當時他腫瘤達13公分大，甲型胎兒蛋白指數高達117萬，是正常人的好幾倍。罹癌後，除了體重突然下降，也出現了腹漲、食慾變差的症狀。

經過栓塞治療，腫瘤從13公分縮小至8公分，後來因轉移，前往長庚進行質子治療合併免疫治療，才將所有癌細胞清除。現在的他如獲新生，還能到外縣市趴趴走做運動。

長庚醫院質子放射治療中心主任張東杰表示，肝癌最標準的治療方式是手術，最好的處理方式是移植，但移植不好找，腫瘤大、年紀大、肝功能不好的人則不適合動手術，若經濟條件允許，質子治療就會是個好選擇。肝癌若已轉移，也可合併免疫治療。

林口長庚醫院血液腫瘤科主治醫師侯明模解釋，免疫治療的原理在於，人體內的抗原呈現細胞會找到腫瘤細胞或因子，當抗原呈現細胞將訊號傳給T細胞後，T細胞就會活化，辨識出癌細胞並消滅。

張東杰表示，放射線打在腫瘤細胞後，有的癌細胞會被放射線殺死，有的則會受傷，釋放出腫瘤抗原，若合併免疫治療，腫瘤抗原就會被抗原呈現細胞捉住，並讓T細胞活化，擊殺癌細胞，達到更好的治療效果。

質子治療的收費依照次數有所不同，5次的療程約10到20萬、10次約30到50萬、22次則是70萬左右。免疫治療則是每月約20萬元，理想中應打滿2年，但多數人基於經濟條件，大約都會使用半年到1年。

根據長庚經驗，大於5公分的肝癌，經質子治療後有52％完全緩解、25％部分緩解、16％病情維持穩定，僅7％癌細胞繼續進展。而近3年接受免疫治療且合併質子放射治療的25名患者，疾病控制率達8成。然而，進行質子治療後，仍會有3分之1到2分之1的患者會在其他部位復發，必須進行追蹤，一有狀況就治療。

張東杰表示，晚期肝癌患者常有腹脹、食慾不振等症狀，建議少量多餐，清淡烹調，避免會產氣的食物，可散步改善脹氣，千萬不要熬夜或酗酒，即使肝癌晚期也別放棄希望。

(中時 )