國民黨不滿蔡政府主張廢考監，又提好提滿考監名單，對於監委被提名人提出拜會要求，國民黨團斷然拒絕，痛批監察院長被提名人陳菊任公職期間的爭議罄竹難書，一旦進入監察院，將發生自己弊案自己查的荒謬狀況，呼籲蔡政府撤回監委人選提名，以正官威。

總統府祕書長蘇嘉全原本要在今天下午率監察院長被提名人陳菊等人，赴立法院拜會立法院長游錫堃，並接續拜訪時代力量黨團，稍早臨時喊卡，而國民黨收到監委被提名人拜會需求，則是直接拒絕拜會。

國民黨團批評，監察院長被提名人陳菊任公職期間，爭議罄竹難書，且高雄市長任內相關弊案，正靜候司法及監察院調查，此時被提名出任監察院長，將發生自己弊案自己查的荒謬狀況，嚴重破壞憲政體制，全民完全無法接受。

國民黨團痛批，蔡英文總統違背民意強行提名，以致朝野氛圍不佳，立法院淪為蔡總統橡皮圖章，民進黨立委變成總統圍事小弟小妹，呼籲蔡政府應撤回院長被提名人陳菊及其他26位委員提名，以正官箴。

國民黨重申，民進黨創黨黨綱明言主張廢除監察院，2016年全面執政後蔡英文總統對監委缺額卻又提飽提滿，提名親信小人充當政治打手，打擊異己威脅司法案例充斥，完全無視監委必須超出黨派行使職權的憲法規範，監察院公正獨立形象被破壞殆盡，呼籲全面凍結監委人事，全面檢討此次監委提名之正當性。

(中時 )