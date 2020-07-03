大學指考首日上午第二節考化學，高中老師認為，跨章節題目明顯增加，難易度還算穩定，但不少題目是跨章節，有助於評量學生綜合概念及是否融會貫通，而Covid-19(新冠肺炎)患者用藥瑞德西韋入題，結合時事；補教老師則認為整份試卷屬中間偏易，情境題多，符合108課綱趨勢。

建國中學教師趙君傑認為，這次跨章節題目明顯增加，計算題題數適中但是計算量稍大；有機化合物占比1／4，比重頗高。

難度方面，北一女中教師吳淑芳認為這幾年指考化學難易度還算穩定，今年也是難易適中，不過今年第4題和第21題的計算會比往年稍微複雜一點。

北一女中教師江慧玉則表示，第13題以Covid-19(新冠肺炎)患者用藥「瑞德西韋」結構為題幹，屬於基礎化學，屬於學測入題的內容。整份試卷出得非常用心，涵蓋高一到高三化學課程，很多是跨章節，有助於評量學生綜合概念及是否融會貫通。

化學補教老師張懷哲提到，今年素養考題多，像是第9題考的是化學性質題型，卻以科學素養來包裝題目；而在時事題方面，第13題則是將新冠肺炎治療藥物瑞德西韋入題；第16題則是配合今年諾貝爾獎，考的是鋰離子電池；另外還包含化學週期表新增118號，第8題考的是新元素的敘述。

張懷哲並指出，今年化學考題計算題少，只有5題是簡單的計算，科學閱讀題多，實驗考題則是重視操作流程細節，跳脫過去喜歡考原理計算題的模式，因此整份考題比去年簡單，難易度屬於中間偏易，試題重視考生的閱讀程度；預估頂標可以到達83級分、前標73級分、均標55級分、後標37級分、底標28級分。

全國教師會認為，今年大學指考化學科試題靈活，並且情境題多，Covid-19(新冠肺炎)患者用藥瑞德西韋入題，鑑別度高，考生得融會貫通，才能拿到分數。而學測範圍外的高二與高三內容，比例甚高，情境題非常多，符合108課綱趨勢。

(旺報 )