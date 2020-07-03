相較於高血壓是造成國人心、腦血管等慢性疾病的危險因子，許多人易忽略「低血壓」的風險。

一般而言，收縮壓在100～110毫米汞柱，或舒張壓在60～70豪米汞柱之間，屬於低血壓的族群，某部份人比較容易感到頭暈、疲累，甚至暈眩。

血壓低於正常值的族群，體內血液儲備量原本就比一般人少，夏天如果大量流汗、未即時補水，可能會因為脫水，讓血壓像雲霄飛車，一下子降得更低，比一般人更容易中暑；甚至當收縮壓低於80、舒張壓低於50，還可能會有「休克」的危機。

3原則，低血壓患者安心過夏天

書田泌尿科眼科診所家醫科主任醫師康宏銘建議，低血壓民眾夏天要謹記以下3原則：

原則1／低血壓比一般人更容易中暑，水分補充很重要

低血壓民眾夏天更要注意「補水」。夏天炙熱高溫血管擴張，血壓本來就會低，天氣熱讓人沒走幾步路就大汗淋漓，而低血壓的民眾即使流汗量與旁人差不多，卻更容易脫水，讓血壓降得更低，中暑、休克的風險如影隨形。

康宏銘指出，想要知道體內水分是否充足，最簡單的方法就是觀察「尿液顏色」。尿液顏色呈現淡黃，代表水分足夠；但若尿液呈現深黃色、甚至是烏龍茶色，代表水分不夠，要趕緊補水。

原則2／吃鹹一點，運動後喝運動飲料補鈉

大家都知道吃太鹹容易水腫，但血壓低的人稍微吃鹹一點，實際上有助於保留身體的水分、維持血壓。另外，像運動、大量流汗後，也可以喝點運動飲料，補充保水的鈉離子。

原則3／增加身體肌肉量，擴增血液儲存庫

適量運動增加肌肉質量，不只有助於高血壓患者穩定血壓，對低血壓患者亦然。「肌肉」可說是體內血液的倉庫，當低血壓的民眾大量流汗、生理期失血，身體循環需要多一點血液時，便可直接從肌肉提取，預防血壓過低。

康宏銘提醒，低血壓值只是一個指標，會不會出現症狀，還要看供應各器官的血液量是否充足。「大部分『體質型低血壓』的族群，收縮壓甚至可能在80、舒張壓在50，都沒有任何症狀，」。

體質型低血壓常見於身材纖瘦的年輕女性。這類型的女性可能因為血管軟Q、阻力較低，或是因女性荷爾蒙，使血管擴張，即使血壓不高，但體內血流量充足，並不會出現任何症狀。

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(中時電子報)