前主播何庭歡過去在前高雄市長韓國瑜競選總統期間，擔任競辦發言人，外型談吐亮眼，受到各界矚目。她2日表示，接下《中廣新聞》「生活有夠歡」節目主持人後，近期和人力公司合作拍她「歡歡的一天」，透漏之前當韓國瑜前市長競選團隊發言人，曾經熬夜都不睡覺。但有看完節目的網友卻表示，「好像發了長輩文」。

暱稱「歡歡」的何庭歡，今年31歲的她，曾在高雄市長韓國瑜打總統選戰時，擔任其發言人，在韓敗選後，出國休假，1月底結束波蘭之旅後，並在4月《中廣新聞》「生活有夠歡」節目主持人，主持廣播節目後，也可看到何庭歡不時在臉書分享節目的活動。

她2日在臉書曬出和人力銀行的合作影片「歡歡的一天」，擔任其顧問&校園大使，何庭歡並分享自己喜愛的餐廳「口袋名單」，其中一間韓國料理餐廳「首爾鮮濃湯」，她更是評價超好吃，用餐前更透露，「之前擔任韓國瑜團隊發言人時，常常會熬夜，整個晚上都不睡覺，但只要午餐來吃一頓就很開心很補」。

網友們也在何庭歡臉書留言表示，「歡歡，話說...健身房運動計劃還繼續嗎？好像發了長輩文」、「高興看你渡過充實的一天」、「歡歡午安，好美」。

(中時電子報)