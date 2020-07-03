婁峻碩繼為台灣彩卷、餅乾鞋、手遊廣告主題曲創作獻唱後，近日再獲機車廠商青睞，不僅為新產品智慧電車創作主題曲〈Ride Wit Me〉及拍攝MV，更成為該品牌代言人，接下入行生平第一支代言廣告

，他打趣形容自己的代言的車款外型就像女友一樣，有著酷炫絕美外型且讓人感覺收放自如，「要好好呵護這位新女友」。

除了為代言愛車創作獻聲，出道以來鮮少在螢光幕前跳舞的婁峻碩，繼上次「防疫洗手舞」後，

婁峻碩首度代言機車。（想不到音樂工作室提供）

這次為了拍攝MV應導演要求加入舞蹈元素的他，把個人首次MV熱舞獻給了這首〈Ride Wit

Me〉！配合機車特性請老師編「煞車舞」的婁峻碩，礙於工作忙碌及時間緊迫，特別挑戰「48

小時速成班」現學現賣，只見在MV拍攝前24小時才開始學舞的他，相隔一天的時間就立馬上陣

拍MV上陣，他笑說：「因為我不是學跳舞科班出身，原本很擔心自己跳起來會笨拙，因此抓到

時間就練習。」

婁峻碩為愛車寫歌、挑戰「48小時速成學舞」不稀奇，竟還為了「它」上山下海，在一天之內衝合歡山及高雄，只為了跟「它」一起看日出及夜景！為了配合機車產品的自由奔馳的精神，導演特別安排婁峻碩在合歡山上騎著摩托車悠遊看日出、然後夜奔高雄旗津看夜景，讓整支MV看起來宛如台灣寶島國旅導覽，美景盡收MV中一覽無遺！為了呈現出這美不勝收的MV，拍攝前一天晚上唱了兩場校園的婁峻碩吃苦當吃補，在只睡一小時的狀況下，於隔天凌晨一點夜衝合歡山只為拍攝無敵日出景色，就這樣一路拍完最後直奔高雄拍夜景、達成人生中連拍30個小時沒闔眼成就解鎖的他，當導演喊收工的那一霎那差點腿軟。

(中時 )