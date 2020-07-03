行政院長蘇貞昌今天視察國道一號增設台南市北外環交流道及南科聯外道路相關工程指出，在這次疫情中，台灣做得最好，台灣是亂世中的福地及寶地，國際大廠也紛紛加碼投資台灣，他說，港版國安法施行，香港動亂，外資外撤，現在正是台灣爭取的良機。

蘇貞昌指出，「港版國安法」施行，香港動亂、外資紛紛外撤，現在是台灣爭取的良機，台灣得築巢引鳳，設好舞台，才能演出精采。

他此行是視察台南市北外環道工程，他說，去年剛上任就南下看這個工程，如今該工程再過3天就要接起來，將解決南科出入交通問題。他說，重大工程要有遠見、規畫要大膽，不要等塞車了再說交通需要，他會全力配合台南需要，讓這次整體建設經費有著落，「這張圖加一加有480幾億，我對台南有用心吧？」

蘇貞昌說，總統蔡英文有交代，地方建設要加碼、加快，不僅交通問題要解決，科學園區也要有新規畫，若要讓高科技人才回來，生活機能一定要解決。

(中時 )