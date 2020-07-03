美國非農就業人口暴增480萬人，創下史上單月最大成長，失業率也下滑至11.1％，顯見疫情造成的經濟衰退可能已結束。對此，專家表示，儘管疫情持續延燒，但6月就業數據亮眼，反映出民眾對美國經濟前景充滿信心。

CNBC財經名嘴Jim Cramer周四（2日）在節目中指出，美國目前瀰漫一股樂觀情緒，但人們還是很難體會，因為還沒看到聘僱的消息，不過企業正在大舉招募員工。他坦言，跟他所聽到的消息比起來，就業數據令人感到驚訝。

勞工部周四公布最新數據，6月非農就業人數增加480 萬人，創史上新高紀錄，失業率也下滑至11.1％。道瓊經濟學家此前預估，非農就業人口增加近300萬，失業率達到12.4%。

Cramer認為，5月就業意外出現成長後，6月新增就業人數強勁，原因在於疫情衝擊導致先前大規模停工，而市場相信美國經濟重啟後能快速復甦。但他坦言，經濟重啟計畫仍受到阻礙，店家重新開放導致西南部病例激增，部分州只好暫停或延後經濟重啟的腳步。

(中時電子報)