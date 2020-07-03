據2日最新民調結果顯示，54%選民支持民進黨的陳其邁，國民黨的李眉蓁落後陳其邁30個百分點以上。不過，對此結果，陳其邁卻憂慮表示，若高雄市長民認為選情無太大變化，投票率恐出現變化。

針對高雄市長補選，《TVBS》最新民調結果顯示，54%選民支持民進黨陳其邁，22%支持國民黨李眉蓁，5%支持民眾黨吳益政，而有19%未表態。

對於該民調結果，綜合媒體報導，陳其邁卻擔憂選情，因為如果選民認為選情變化不大，投票率就會出現變化。陳其邁還是希望高雄市民能出來投票，更強調8月15日才是最後一哩路。

民進黨組織部主任李慶鋒也在政論節目《鄭知道了》上表示，對於TVBS做出的民調不會太意外，但是不能這樣看，因為補選的投票率通常都不高，能超過四成就不錯了。坦白說，時間那麼短，陳其邁只能按部就班把要讓選民知道的事情，告訴選民。現在看到民調都不會很意外，擔心的只有投票率。因為現在就怕很多選民覺得陳其邁穩了，這就是選舉最大危機了。

(中時電子報)