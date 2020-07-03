海軍陸戰隊99旅步二營膠舟今天聯興操演，在左營桃子園外海翻覆，7人落海、4人送國軍總醫院左營分院搶救，其中3人裝上葉克膜搶救，生命徵象不穩定。

海軍上午進行聯興操演，海軍陸戰隊膠舟參演，在左營桃子園外海翻覆，當時膠舟上7名官士兵落海獲救，其中4人被參演人員救起後送國軍總醫院左營分院，3人傷勢嚴重。

海軍陸戰隊指揮部政戰主任林傳盛與左營分院主治醫師蔡承根下午在左營分院急診部前說明事發狀況和救治情形。

蔡承根表示，3人送院後，由心臟外科團隊第一時間急救，也放置葉克膜，目前都持續觀察中，生命徵象尚不穩定，後續進行低溫療法。

蔡承根指出，3人分別為上兵、中士及上士，到院前都有肺部嚴重積水，都成OHCA（到院前心肺功能停止），而中士急救恢復呼吸心跳後送加護病房，施用強心劑。3人目前放置葉克膜觀察中，生命徵象還不穩定，主要是心肺功能方面問題有肺水腫。

林傳盛表示，在操演過程中一艘膠舟距左營桃子園外海約270碼處翻覆，事發原因疑海象突然變化導致。操演都依正常海象標準值進行，操演時的海象沒有問題，後續由海軍司令部及陸戰隊指揮部成立相關專案小組調查。目前未有暫停操演計畫。

膠舟上7名官士兵，除4人送醫，另3人已回部隊，林傳盛表示，在執行操演前都已完成兩棲基地的訓練，取得合格簽證沒有問題，發生翻覆前膠舟未碰撞，肇事原因由專案小組調查，而海象及膠舟哪一側翻覆是後續的調查重點。

(中時電子報)