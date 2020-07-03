指考理化兩科皆未使用「武漢肺炎」字眼。(簡立欣攝)

今（3日）指考首日物理、化學、生物3科皆有疫情時事入題，但都未使用「武漢肺炎」一詞，而是以「新冠肺炎」或COVID-19稱呼，等於是為新冠肺炎「正名」。

今年指考第1科物理科第1題就是跟疫情有關，題幹一開始就是「新型冠狀病毒與流感可使人類感染疾病，甚至危害生命，因此必須防止病毒傳播。…」第2科化學科選擇題第13題，題幹是「瑞德西韋是一種曾被是用於治療嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）患者的藥物，…」2科皆未使用「武漢肺炎」字眼。

下午生物考科14、15題題組，題幹是「2019年底爆發嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），經基因比對和鑑定得知，病原體是一種新型冠狀病毒…」以及16、17題題組，題幹是「流感或新型冠狀病毒常會造成肺感染引起組織液積聚在肺泡，…」也未使用「武漢肺炎」字眼。

為避免武漢與肺炎連結在一起及去地域化，世界衛生組織(WHO)2月12日宣布，將武漢肺炎正名為「COVID-19」，以代表冠狀（Corona）的CO，病毒（virus）的VI，疾病（disease）的D組成。不過，衛生福利部疾病管制署副署長、中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥當時表示，為確保防疫資訊能夠正確傳遞，並不致國內民眾混淆，仍簡稱「武漢肺炎」。

(旺報 )