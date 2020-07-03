許多青年學子會趁暑假期間到各單位打工賺取薪資，勞動部也將將7月至9月期間針對打工熱門行業，針對工資、工時、休息、例假、休假及性別工作平等法等相關規定，啟動「工讀生與部分工時勞動條件專案檢查」，1400場次並把加班費、一例一休等列為檢查重點，如違法最高可依勞基法處100萬元罰鍰。

據職安署統計，曾在2018年啟動「部分工時勞工」、「工讀生」勞動條件專案勞檢合計達300場次、去年則達1000場次，為因應此次疫情恐會對部分工時勞工造成更大影響，職安署預計從7月起執行1400場次的「工讀生與部分工時勞動條件專案檢查」。

勞動部職安署綜合規劃組組長許莉瑩表示，部分工時勞工的工時、工資仍適用勞動法令，因此包括加班時數計算、加班費計算、國定假日工資、一例一休等仍要符合，如違法可依勞基法處2萬至100萬元罰鍰。

許莉瑩提及，考量會有部分高中生趁暑假打工，但若雇主僱用未滿18歲的青少年，雇主應置備相關文件等，但若使他從事危險性或有害性工作，仍會依違反職安法29條，最重可處1年以下有期徒刑。

職安署官員舉例，近年勞檢時曾發現有派工行派遣未滿15歲的勞工前往工地從事搬運廢磚塊等工作，違反相關規定，最後移送派工行負責人，並經法院判刑確定。

另外，許莉瑩指出，針對外送平台的專案勞檢已在7月陸續展開，會針對各家外送平台一一執行職安衛專案勞檢，如經確認有僱傭關係也會有勞動條件專案勞檢。

(中時 )