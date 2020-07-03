境外生回台已陸續開放，但回台人數少之又少，陸生何時返台也始終沒有答案，有陸生反映，居留證效期8月到期，回台時程遲遲沒有下文，不知如何是好。疫情中心發言人莊人祥今(3)日回應，目前對於大陸疫情，指揮中心仍持續觀察中，陸生的入境問題，也會與陸委會再討論。

由清華大學與世新大學陸生發起的「陸生返台推動組」指出，所有境外學位生舊生當中，外籍生憑居留證都能入境台灣，港澳生則是從6月22日開始也可返台，甚至美國巴西印度人士，從6月29日開始都能入境台灣打工度假，現在只有大陸舊生等了5個多月不能入境。

另外則有淡江大學陸生透露，他有同學的入台證8月即將到期，如今返台時間依舊未定，接下來的手續，還有在台灣的課業與租房等事宜，都不知道如何處理。

對此，疫情中心發言人莊人祥表示，目前對於大陸疫情，指揮中心仍持續觀察中，陸生的入境問題，也會與陸委會再討論。

至於不少陸生居留證到8月，未來要如何處置？莊人祥指出，外籍生如果今年接續又有考上新的學校得以入學，居留時間可以轉換，至於其他情形，由於各個居留狀況不同，需再向詢問相關單位。

(旺報 )