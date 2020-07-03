電池模組廠新普（6121）公布營收，6月營收、第二季營收同步寫下歷年同期新高紀錄，展望第三季，由於NB、平板維持續航力，加上歐美解封可望帶動二輪電動車需求，新產品亦開始出貨，法人預期新普第三季營運可望持續成長。

新普3日盤後公布6月營收，達66.85億元，為今年以來新高紀錄，也是歷年同期最佳，月增2.2％、年增14.16％；累計新普第二季營收達195.78億元，為歷年同期新高紀錄，季增35％、年增17.23％，今年營運逐季成長的情況，將延續至第三季。

以目前訂單能見度來看，新普對第三季營運看法樂觀，新普表示，上半年強勁的NB、平板第三季仍有續航力，加上歐美國家解封，逐步邁向復甦，上半年相對疲弱的兩輪電動車市場第三季有爆發力，加上新產品開始出貨，新普認為，第三季營運可望持續成長，除非第二波疫情全球大失控。

新普已訂於7月16日除息，為公司連續第三年配息逾一個股本，最近三年新普的配息連年走升，落在10元、11.5元、14.5元水準，相關大股東因長期持股，均坐擁新普大筆的股息收入，而以3日收盤價336.5元計算，隱含現金殖利率約4.31％。

(工商 )