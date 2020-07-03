香港政府發言人3日宣佈，根據「港版國安法」第12條，香港正式成立維護國家安全委員會（國安委）。

香港國安委由特首林鄭月娥擔任主席，成員包括：政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、入境事務處處長區嘉宏、海關關長鄧以海和行政長官辦公室主任陳國基。陳國基亦同時兼任香港國安委秘書長。

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