香港宣佈正式成立維護國家安全委員會 15:502020/07/03 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港政府發言人3日宣佈，根據「港版國安法」第12條，香港正式成立維護國家安全委員會（國安委）。 香港國安委由特首林鄭月娥擔任主席，成員包括：政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、入境事務處處長區嘉宏、海關關長鄧以海和行政長官辦公室主任陳國基。陳國基亦同時兼任香港國安委秘書長。 (工商 ) #國安委 #香港 #宣佈 #維護國家安全 #委員會 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 「三峽大壩洩洪淹掉鳳凰古城」？ 綠媒挨批改標題 - 兩岸 戰機台海較量 陸比美漸占優勢 - 焦點新聞 - 旺報 香港宣佈正式成立維護國家安全委員會 - 兩岸 - 工商 「這些人」注意了！ 陸委會：非必要應避免過境中港澳 - 兩岸 - 旺報 杭州台灣清華校友會 捐1500萬口罩給中南美洲 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。