遠東商銀Bankee社群銀行在由數位時代2020創新商務獎一舉奪下「商模創新」、「技術創新」雙獎肯定，副總統賴清德出席盛會共同見證榮耀時刻。

遠銀表示，Bankee社群銀行以共享經濟、金融百貨BaaP（Bank as a Platform）、社群金融、23項專利、四大首創等突破性創新作法，被評定為獨特、關鍵，具不可取代性的金融地位。全球首創共享經濟金融百貨，創新商業模式，為客戶與企業提供最完整的解決方案，打造完善的金融科技生態圈。

遠銀指出，Bankee社群銀行，是全世界第一家共享經濟銀行，將銀行轉化為數位平台，幫助每個人在平台上都能成為網路銀行家。以共創、共享、共好為主軸的Bankee社群銀行，也是全國第一個開放金融平台BaaP (Bank as a Platform)，透過OPEN API進行快速串接，提供企業、新創合作夥伴完整的金流解決方案，做好金流控管確保交易安全，為企業、新創將金融商品或服務上架在Bankee金融百貨上，打造全國第一家金融百貨。

遠銀執行副總林建忠表示，創新之路是孤寂的，遠銀Bankee社群銀行在創新路上披荊斬棘，試圖開闢自己的路，所以希望能幫助台灣新創團隊與企業。正因如此，Bankee 社群銀行創建全國第一家金融百貨，非常歡迎企業、新創科技公司共同討論合作上架的可能性，一起激盪發想出更有趣的合作模式。評審的肯定是很大的鼓舞，遠銀會持續深耕數位金融，將數位金融做到極致，共同努力為民眾提供更多元、更便利的金融服務。

(工商 )