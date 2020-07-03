大陸遊戲生產巨頭騰訊本周在美國加州設立新工作室「光子工作室」（LightSpeed LA），致力拓展海外版圖。該工作室將由前遊戲開發商Rockstar老將馬丁（Steve Martin）領軍，專攻開發「3A」遊戲。

所謂「3A」是指，高開發預算、高宣傳投入、並獲得專業評論一致高度評價的遊戲。值得注意的是，騰訊在股市值已突破5兆港元，股價續刷盤中記錄高位，現漲近1％，成交額近70億港元。

(工商 )